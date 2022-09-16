Manavgat'ta iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar - Son Dakika
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Manavgat'ta iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

16.09.2022 11:00
Manavgat'ta iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

Antalya Manavgat'ta yabancı uyruklu anne ve kızına araç içinde zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. İhbar üzerine kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbaratı çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu kadınlara bir araç içerisinde zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

KADINLAR KURTARILDI

İhbar üzerine şüpheli B.B. ve A.K. adlı kadının kullandığı araç, otelden yabancı uyruklu kadınları alıp çıkış yaptığı esnada jandarma ekiplerince durduruldu. Zorla çalıştırıldıkları tespit edilen Özbekistan uyruklu N.N. ve kızı A.N., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİLER

B.B. ve A.K. gözaltına alınırken, yapılan araştırma sonucu suça iştirak ettiği tespit edilen Ö.Ş. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edildi. Kurtarılan kadınlar ise Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar - Son Dakika
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