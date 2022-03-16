Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

16.03.2022 13:48
Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Gebece Mahallesi istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan İsmet Savaş'ın kullandığı 07 JY 348 plakalı araç ile Manavgat istikametinden Gebece Mahallesi istikametine gitmekte olan Orhan Coduroğlu'nun kullandığı 61 K 3232 plakalı araç, Hocalı Mahallesi Kavaklısu mevkiinde çarpıştı. Kazada yaralanan İsmet Savaş 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA

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Manavgat, Antalya, Tragger, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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