Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun Mahallesi 8085 Sokak'ta meydana geldi. Side'den otogar istikametine seyir halindeki Bilimer Ş.'nin kullandığı 07 LGB 11 plakalı otomobille bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Zeynep K. idaresindeki 07 ALG 201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Zeynep K, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zeynep K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA