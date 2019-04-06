Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4'ü Turist 5 Yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü turist 5 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü turist 5 kişi yaralandı.



Manavgat'ın Side Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Cennetler Caddesi'nden 1515 sokağa çıkan Hatice Dönmez'in kullandığı 07 LGZ 26 plakalı otomobil ile İran asıllı Kanada vatandaşı Zahra Moazen Sagharchi'nin kullandığı 50 AAB 999 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zehra Dönmez'in otomobili yol kenarında park halindeki 07 L 9905 plakalı araca da çarparak durdu. Kazada, Hatice Dönmez, Zahra Moazen Sagharchi ile Yamur Moazen Sagharchi (7), İran vatandaşları Leila Moazen Sagharchi ve Horieh Pour Hemmat Abozar çeşitli yerlerinden yaralandı.



Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Horieh Pour Hemmat Abozar yoğun bakımda tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.



- Antalya

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