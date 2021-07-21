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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

21.07.2021 18:00

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Antalya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Serkan Özaltın'ın kullandığı 07 B 1565 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden Çeltikçi istikametine gitmekte olan Tuğba Öztürk'ün kullandığı 07 N 2307 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çeltikçi girişindeki kazada araç sürücüleri Serkan Özaltın ve Tuğba Öztürk ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Özlem ve Şeyma Özaltın yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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