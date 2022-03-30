Manavgat'ta inşaattan hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiden 2'si yakalanırken, ele geçirilen malzemeler jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mart'ta Hatipler Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın inşaat halindeki binasından 20 metrelik klima borusu ve 24 metre kablo, 24 Mart'ta A.S. isimli şahsa ait inşaattan 1 adet dalgıç pompa ve 5 metre klima borusu, 29 Mart'ta ise Ö.K.K. isimli şahsın inşaat halindeki evinden bakır malzemeler çalındı. Olayların ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin H.D., B.G. ve U.A. isimli şahıslar olduklarını tespit etti. H.D. ve B.G. isimli şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, U.A. isimli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Side'deki hırsızlık olayının şüphelileri de aynı kişiler

Öte yandan, Side Mahallesi'nde H.G. isimli şahsa ait inşaattan hırsızlık olayının şüphelilerinin de Hatipler'deki hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan H.D. ve B.G. isimli şahıslar oldukları belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve 6 adet suç kaydı bulunan H.D. ile 3 adet suç kaydı bulunan B.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA