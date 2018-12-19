Manavgat'ta İş Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side
Cennetler mevkiinde bir işyerinin tadilatı sırasında yıkılan duvar, işçi Faik Y.'nin üzerine devrildi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Faik Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:54 Kaynak: İHA
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