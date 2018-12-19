Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta İş Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta İş Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Cennetler mevkiinde bir işyerinin tadilatı sırasında yıkılan duvar, işçi Faik Y.'nin üzerine devrildi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Faik Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:54 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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