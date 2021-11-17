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MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika

MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

17.11.2021 10:40
MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Manavgat'ın Beğdiğin mahallesi Kargıhan Mevkii'ndeki orman yolunda meydana gelen kazada, Ali Arıktekin'in kullandığı üzerinde ekskavatör bulunan 33 AT 488 plakalı kamyon geri manevra yaptığı sırada yolun sağ tarafına devrildi. Yaklaşık 10 metrelik uçurumdan devrilen kamyonun sürücüsü Ali Arıktekin ile kamyonda yolcu olarak bulunan Fatih Karabacak yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI
MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI
MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI
MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
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