Manavgat'ta İş Yeri Yangını
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiyenin çabalarıyla güçlükle söndürüldü. Yangına müdahale sırasında şiddetini arttıran yağmur, itfaiye ekiplerine güç anlar yaşattı.
Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki Gani Deniz'e ait iş makineleri tamir atölyesinde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin arka kısmında çıkan yangında iş yerini kaplayan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye
ekiplerinin maske ve oksijen tüpleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Çıkış nedeni itfaiyenin ayrıntılı çalışması sonucu belli olacak olan yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - Manavgatantalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:08 Kaynak: DHA
İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor
İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım
Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu