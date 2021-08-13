Manavgat'ta jandarma, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı - Son Dakika

Yangın sırasında vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yangın bölgesinde bulunan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş, alevler arasından bir kaplumbağa kurtardı. Uzman Çavuş, aldığı kaplumbağanın yanan kabuğunu soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra yanmamış ormanlık alana götürüp bıraktı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları 10 günde söndürülmüştü. Önceki gün Sarılar'dan yükselen alevler ilçenin yeniden panik yaşamasına neden olmuştu. 1 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Vatandaşlar ve yangın söndürme ekiplerinin gayretleri sonucunda yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken, Jandarma Uzman Çavuş'un davranışı taktirle karşılandı.

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