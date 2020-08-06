Manavgat'ta jandarmadan Korona virüs denetimi - Son Dakika

Manavgat'ta jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sahil ve plaj işletmelerinde, toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yaptı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda sorumluluk bölgelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen 'Sağlık için hepimiz' sloganıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde şoförler ve yolcuların korona virüs tedbirlerine uyup uyulmadığı kontrol edildi.Ekipler sahil ve plaj işletmelerinin yanı sıra umuma açık hizmet veren işletmelere de denetimde bulundu. - ANTALYA