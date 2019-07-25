Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu
26 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından 398 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde jandarma tarafından 398 litre kaçak içki ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılağaç
bölgesinde sahte alkol piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Yapılan operasyonda M.K.'ye ait evde yapılan aramada 162 litre viski, 236 litre rakı olmak üzere toplam 398 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkollü içkilere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA
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