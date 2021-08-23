Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başladı. Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Yangını çıkardığı belirlenen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177'yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.

VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İ YANDI

Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80'ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

TELEFON SİNYALLERİNDEN BELİRLENDİ

Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü öğrenildi.