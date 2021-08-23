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Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

23.08.2021 16:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G. hayatını kaybetti. Şüpheli, yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldı. Vücudunun yüzde 80'i yanan Hüseyin G. 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başladı. Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Yangını çıkardığı belirlenen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177'yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İ YANDI

Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80'ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

TELEFON SİNYALLERİNDEN BELİRLENDİ

Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü öğrenildi.

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Manavgat, Jandarma, Yeniköy, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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