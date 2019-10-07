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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta kaçak içki operasyonu

Manavgat'ta kaçak içki operasyonu

14 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen bir operasyonda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

Manavgat'ta kaçak içki operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen bir operasyonda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.


Manavgat'ın Side Mahallesi'nde TAPDK belgesi olmayan bir işyerinden piyasaya gümrük kaçağı alkollü içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda M.T.'ye ait işyerinin deposunda çeşitli markalarda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli M.T.'ye TAPDK Belgesi olmadan içki satmaktan 13 bin 10 lira idari para cezası uygulanırken, '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan hakkında adli işlem yapıldı. M.T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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