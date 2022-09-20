MANAVGAT'TA KAÇAK SİGARA ATÖLYESİNE BASKIN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara atölyesi ortaya çıkarıldı. Yasadışı olarak sigara paketlemesi yapılan atölyede 650 bin liralık tütün ele geçirildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ş.Y. ve Ö.K.'ye ait işletmede kaçak olarak doldurulmuş makaron satıldığı, söz konusu makaronların sokağın karşısında bulunan iş yerine ait depoda üretildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 1120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, kompresör ve dolum makinesi ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirtilirken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.