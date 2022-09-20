MANAVGAT'TA KAÇAK SİGARA ATÖLYESİNE BASKIN - Son Dakika
Üye Girişi

MANAVGAT'TA KAÇAK SİGARA ATÖLYESİNE BASKIN

20.09.2022 15:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara atölyesi ortaya çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara atölyesi ortaya çıkarıldı. Yasadışı olarak sigara paketlemesi yapılan atölyede 650 bin liralık tütün ele geçirildi.

Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Yayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ş.Y. ve Ö.K.'ye ait işletmede kaçak olarak doldurulmuş makaron satıldığı, söz konusu makaronların sokağın karşısında bulunan iş yerine ait depoda üretildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 1120 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 129 bin doldurulmuş makaron, 126 bin boş makaron, 30 bin paketleme naylonu, kompresör ve dolum makinesi ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirtilirken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Antalya'da 1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Antalya'da 1 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi 'ÇEKİÇLİ KATİL' ADLİYEDE 'ÇEKİÇLİ KATİL' ADLİYEDE
Kaynak: DHA

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA KAÇAK SİGARA ATÖLYESİNE BASKIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: MANAVGAT'TA KAÇAK SİGARA ATÖLYESİNE BASKIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement