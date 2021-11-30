Manavgat'ta kaçak tütün ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün satışı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, Side Mahallesi'nde, kaçak tütün ve makaron satışı yaptığı belirlenen H.T'nin iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramada, 45 kilo kıyılmış tütün ve 110 tütün dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı ve 697 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.