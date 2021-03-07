Manavgat'ta "Kadın Girişimciler Kooperatifi" kuruldu - Son Dakika

Manavgat'ta "Kadın Girişimciler Kooperatifi" kuruldu

07.03.2021 17:43
Manavgat'ta

Manavgat ilçesinde kadınların bir araya gelerek ekonomik hayatta daha etkin olması, el emeği ürünlerinin değerlendirilmesi ve kadın girişimcilerin tüketicilere daha kolay ulaşması amacı ile kurulan "Manavgat Kadın Girişimciler Kooperatifi" çalışmalarına başladı.

Manavgat ilçesinde kadınların bir araya gelerek ekonomik hayatta daha etkin olması, el emeği ürünlerinin değerlendirilmesi ve kadın girişimcilerin tüketicilere daha kolay ulaşması amacı ile kurulan "Manavgat Kadın Girişimciler Kooperatifi" çalışmalarına başladı.

Kooperatife öncülük eden AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, yaptığı açıklamada, uzun zamandır hayal edilen kadın kooperatifinin kurularak çalışma başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kooperatiflerin, hem yerelde kalkınmanın güçlü bir aktörü hem de birliğin, beraberliğin, el ele vermenin önemini en iyi gösteren organizasyonlar olduğunu dile getiren Çokal, "Kadınların birlikten kuvvet doğar diyerek kurdukları kooperatifin ve tüm kadın girişimcilerimizin, üreten kadınlarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Üretimin, birikimin, bereketin sembolü olan kooperatifler üreten kadınlarımızın da ekonomik hayatta daha çok yer almalarını sağlayan bir unsur haline geldi. Biz kadınların omuz omuza vererek yaşadıkları bölgelerde fark oluşturmalarını çok önemsiyor, bu girişimleri destekliyoruz" dedi.

Manavgatlı kadınların bir araya gelerek kurdukları Manavgat Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlara ulaşacağını ve kadınların el emeği ürünlerini değerlendireceğini kaydeden Milletvekili Çokal, "Kadın kooperatifi bizim bir hayalimizdi. Bulduğum her fırsatta üreticilerimizi, esnafımızı ziyaret ediyorum. Bol bol sohbet ediyor, dertlerini dinliyorum. Özellikle kadın üreticilerimizin ekonomik hayatın daha çok içinde olmaları, el emeği ürünlerinin değerlendirilmesi için bir kooperatifin kurulmasını uzun zamandır istiyorduk. Manavgatlı kadınlarımız bir araya gelerek bu oluşumun ilk adımlarını attılar. Kooperatifin içinde olan ve destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili, Manavgat, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta 'Kadın Girişimciler Kooperatifi' kuruldu - Son Dakika


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