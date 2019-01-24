Manavgat'ta Kadına Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı
25 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta polis ekipleri bir kadının Aydınevler Mahallesi'nde, bir gencin kendisine cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekibi, kadının tarifine uyan genci bir sokak ileride sokak ortasında tuvaletini yaparken yakaladı. Adının Y.E.K. olduğu Çolaklı
Bölgesinde bir otelde çalıştığı belirlenen genç, suçlamaları kabul etmezken, tacize uğradığını belirten kadın tarafından teşhis edildi.
Manavgat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Y.E.K. sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya
Cezaevine temsil edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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