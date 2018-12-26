Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Kağıt Toplayıcı Kadınlar Rögar Kapağını Çaldı

Manavgat'ta Kağıt Toplayıcı Kadınlar Rögar Kapağını Çaldı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 kadın, bir demir rögar kapağını yerinden söküp arabaya koyarak hızla uzaklaştı.

Manavgat'ta Kağıt Toplayıcı Kadınlar Rögar Kapağını Çaldı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 kadın, bir demir rögar kapağını yerinden söküp arabaya koyarak hızla uzaklaştı. Kadınların yaptığı hırsızlık kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay 16 Aralık tarihinde Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan 4603 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çuval geçirilmiş el arabası ile kağıt toplayan 2 kadın, yol üzerinde rögar kapağını görünce durdu. İki kadından biri yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki Telekom'a ait demir rögar kapağını yerinden söktü. Diğer kadının da yardımıyla rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyan 2 kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Hırsızlığın ardından apartman girişinde bulunan ve üzeri bir sunta ile kapatılan rögar tehlike oluşturmaya devam ederken vatandaşlar kapağın çalınmasıyla ortaya çıkan 2 metrelik çukurun kapatılmasını istedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • XXXXX: BUNLAR BENİM EVİN BAHÇESİNDEKİ ÇİÇEK SAKSILARININ TOPRAĞINI DÖKÜP SAKSILARI ÇALDILAR KAMERADAN TESPİT ETTİK KENDİLERİ İLERİ KONUŞMAYA KALKINCA ÜZERİME YÜRÜDÜLER SABAHIN 4 İLE 5 ŞİNDE ŞANTİYE ALANLARINA GİRİP MALZEMELERİ ÇALIYORLAR KİMSE DUR DEMİYOR. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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