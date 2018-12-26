Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Kağıt Toplayıcı Kadınlar Rögar Kapağını Böyle Çaldı

Manavgat'ta Kağıt Toplayıcı Kadınlar Rögar Kapağını Böyle Çaldı

39 dakika önce

Manavgat'ta kağıt toplayıcı kadınlar rögar kapağını böyle çaldıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 kadın, bir demir rögar kapağını yerinden söküp arabaya koyarak hızla uzaklaştı.

Manavgat'ta kağıt toplayıcı kadınlar rögar kapağını böyle çaldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 kadın, bir demir rögar kapağını yerinden söküp arabaya koyarak hızla uzaklaştı. Kadınların yaptığı hırsızlık kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi.
Olay 16 Aralık tarihinde Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan 4603 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çuval geçirilmiş el arabası ile kağıt toplayan 2 kadın, yol üzerinde rögar kapağını görünce durdu. İki kadından biri yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki Telekom'a ait demir rögar kapağını yerinden söktü. Diğer kadının da yardımıyla rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyan 2 kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Hırsızlığın ardından apartman girişinde bulunan ve üzeri bir sunta ile kapatılan rögar tehlike oluşturmaya devam ederken vatandaşlar kapağın çalınmasıyla ortaya çıkan 2 metrelik çukurun kapatılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:03 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evli Kadına Çıkma Teklifinde Bulunan Zanlıya Meydan Dayağı Tacizci Adama Meydan Dayağı

Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:42:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Kağıt Toplayıcı Kadınlar Rögar Kapağını Böyle Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]