Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kaldırım çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Manavgat'ta kaldırım çalışmaları

26 dakika önce

Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi ve Sorgun Mahallesi'ni birbirine bağlayan Adnan Menderes Bulvarı'nda, kaldırım çalışması başlattı.

Manavgat'ta kaldırım çalışmaları, System.String[]
Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi ve Sorgun Mahallesi'ni birbirine bağlayan Adnan Menderes Bulvarı'nda, kaldırım çalışması başlattı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda kaldırım çalışmasına başladı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, turistler ve vatandaşlar, güvenli ve kolay ulaşıma sahip olacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Side ve Sorgun Mahalle'lerini birbirine bağlayan bölgenin çözüm odaklı hizmete kavuştuğunu söyledi. Başkan Sözen, "Manavgat Belediyesi ekiplerimizin Adnan Menderes Bulvarı'nda ki kaldırım çalışmasının tamamlamasıyla birlikte bölge esnafımız, mahalle sakinlerimiz ve bölgede konaklayan turistlerimiz kolay ve güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak. Belediyemizin hizmetleri, kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı olmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA
Side Mahallesi, Manavgat, Menderes, Side, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fazıl Say, Erdaoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Türk diplomatın şehit edildiği saldırının faili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:16:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kaldırım çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]