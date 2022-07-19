Manavgat'ta kamyon dolusu 10 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Manavgat'ta kamyon dolusu 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

19.07.2022 10:46
Manavgat'ta kamyon dolusu 10 bin litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 200 adet 50 litrelik fıçı içerisinde 10 bin litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 200 adet 50 litrelik fıçı içerisinde 10 bin litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı/sahte alkollü içki satışı yapan şahıs/organizasyonlara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, D-400 Karayolu üzerinde bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Kamyonda Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 200 adet 50 litrelik fıçı içeresinde toplam 10 bin litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve haklarında 5607 Sayılı Kanına muhalefet suçundan işlem yapılan 2 şüphelinin hazırlanan tahkikat dosyası ile bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

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Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta kamyon dolusu 10 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta kamyon dolusu 10 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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