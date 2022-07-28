Manavgat'ta kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
ANTALYA Manavgat D-400 karayolu Aşağıışıklar kavşağında kamyonet ile servis otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta kamyonet ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.