Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Kamyonetin Çarptığı Kadın Öldü

Manavgat'ta Kamyonetin Çarptığı Kadın Öldü

44 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manavgat'ta Kamyonetin Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sarılar Mahallesi 3088 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Gülsüm Belen'e, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Mustafa Demir'in kullandığı 07 MLA 71 plakalı kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Belen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Belen, Antalya, Manavgat, Güncel
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