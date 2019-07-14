Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Manavgat Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi.
Kaza, Çakalderesi Kavşağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Kaya'nun kullandığı 07 ABB 404 plakalı kamyonla, Sarılar
istikametine gitmekte olan Safiye Hüyük
'ün kullandığı 02 BH 923 plakalı otomobil Çakalderesi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüyük ile otomobilde bulunan annesi Safiye Orhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışık vaziyetteki sürücü Hüyük'ü, bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Safiye Orhan'ın şehit eşi olduğu öğrenildi.
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