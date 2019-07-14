Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi.
Kaza, Çakalderesi Kavşağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Kaya'nun kullandığı 07 ABB 404 plakalı kamyonla, Sarılar istikametine gitmekte olan Safiye Hüyük'ün kullandığı 02 BH 923 plakalı otomobil Çakalderesi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüyük ile otomobilde bulunan annesi Safiye Orhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışık vaziyetteki sürücü Hüyük'ü, bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Safiye Orhan'ın şehit eşi olduğu öğrenildi.
Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te hatalı sollama: 11 yaralı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor Hastanede tedavi gören uzman çavuş kurtarılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]