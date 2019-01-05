Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

Manavgat'ta Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

11 dakika önce

Manavgat Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kızılay ile koordineli olarak kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Manavgat'ta Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi, System.String[]
Manavgat Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kızılay ile koordineli olarak kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Yağmurlu havaya rağmen kan bağışlamak için 109 kişinin başvuruda bulunduğu kampanyada 93 ünite kan ve 4 adet kök hücre bağışı yapıldı.

Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Kızılay Kan Bağışı aracında gerçekleştirilen kampanyaya Namık Karamancı Fen Lisesi, Manavgat Anadolu Lisesi, Iraz Düriye Duran Anadolu Lisesi ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de destek verdi. Yağmurlu hava ve olumsuz şartlar nedeniyle çadır kurulamamasına rağmen kan bağışlamak için 109 kişinin başvuruda bulunduğu ve uzun süre beklemek zorunda kaldığı kampanyada 93 ünite kan ve 4 adet kök hücre bağışı yapıldı. Kampanyaya 18-65 yaş arası kan değerleri uygun bulunan veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Yağmurlu, Kızılay, Manavgat, Güncel
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