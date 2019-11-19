Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kanalizasyon hattı arızası giderildi
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Manavgat'ta kanalizasyon hattı arızası giderildi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalara müdahale ediyor.

Manavgat'ta kanalizasyon hattı arızası giderildi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalara müdahale ediyor. ASAT ekipleri son olarak Manavgat'ta kanalizasyon hattı arızasını giderdi.


Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy Cumhuriyet Bulvarı'nda 600'lük kanalizasyon ana kollektör hattında çökmeden kaynaklı meydana gelen arızaya ASAT bakım-onarım ekipleri müdahale etti. ASAT ekiplerinin özverili çalışması neticesinde esnaf ve vatandaşın mağdur olması engellendi. Manavgat ASAT ekipleri arızanın giderilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Arızanın yaşandığı noktaya yeni kanalizasyon hattı çekildi. Onarım çalışmasını yürüten ekipler kısa sürede sorunu çözerek bölgedeki hattı hizmete aldı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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