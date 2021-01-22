Manavgat'ta karne sevinci - Son Dakika

Başkan Sözen, okul öncesi eğitimdeki çocukların ilk karne heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Çocuklara, çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen , Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören 110 çocuğa, 2020-2021 eğitim öğretim yarıyıl karnelerini düzenlenen törenle verdi.

'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı

Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı