Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu
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Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu

7 saat önce

Manavgat ilçesinde otlamaları için meraya bırakıldıktan sonra kaybolan 3 inek ve buzağı jandarma tarafından bulundu.

Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu, System.String[]

Manavgat ilçesinde otlamaları için meraya bırakıldıktan sonra kaybolan 3 inek ve buzağı jandarma tarafından bulundu.

Çolaklı Mahallesi'nde yaşayan Haydar Ergen, ineklerini otlamaları için meraya bıraktı. Bir süre sonra inekleri bıraktığı yerde bulamayan Ergen, jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları aramalar sonucunda inekleri, bırakıldığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta buldu. İnekler ve buzağı, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının çalındığını düşündüğünü ve ümidini kestiğini belirten Ergen, jandarmaya teşekkür etti.

Manavgat, Jandarma, Çolaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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