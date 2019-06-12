Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)
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Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2)

31 dakika önce

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİAntalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan ve önceki gün kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı.

Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları sürüyor (2), System.String[]

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan ve önceki gün kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı. Aramalarda Özersinci'nin izine rastlanılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara yarın sabah Oymapınar Barajı'nda JAK Sualtı Arama Kurtarma Timi, Jandarma Asayiş Timi, İHH ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından devam edilecek.


Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:42 Kaynak: DHA
Antalya, Selim, Müzik Festivali, Manavgat, Güncel
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