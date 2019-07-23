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Manavgat'ta kaymakamlık konutu önünde yangın

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutu yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ta kaymakamlık konutu önünde yangın, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutu yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Milli Egemenlik Mahallesi, Şahin Tepesi olarak bilinen bölgede makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kaymakamlık konutu ile Namık Karamancı Fen Lisesi yurdu arasındaki yangına ilk müdahaleyi, konuttan çekilen hortum ile Gürkan Kırıkoğlu ve Emre Karahan isimli personeller yaptı. Hızla büyüyen alevlere su sıkan çalışanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman işletmesine ait arazöz gelene kadar müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonunda büyümeden söndürüldü. - ANTALYA
Kaymakamlık, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
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