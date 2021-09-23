Üye Girişi
MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI - Son Dakika

MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI

23.09.2021 10:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, minibüste bulunan 12 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, minibüste bulunan 12 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. Kaza anı kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Mehmet Kılınç idaresindeki 07 LKR 43 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta Ali Cemal Bulut idaresindeki 07 AFM 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs kavşak göbeğini dönerek geldiği sokağa doğru giderken, otomobil ise kavşağın köşesinde bulunan bir restoranın kaldırıma yerleştirdiği beton çiçek saksılarına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 12 yaşındaki N.A.K. ve annesi N.K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan N.A.K. ve annesi N.K. birlikte hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası yaşananları anlatan minibüs sürücüsü Mehmet Kılınç, Petrolün yanından geliyordum. İleriden beyaz bir araba çok süratli bir şekilde geldi arabaya çarptı. Çocuk vardı arabada, oğlum yaralı biraz. Daha ne olduğunu bilmiyorum birazdan gideceğim diye konuştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde minibüsün kavşağa girişi ve göbekten sola dönerken otomobilin yandan çarparak daha sonra beton çiçek saksılarına çarparak durduğu görüldü.

MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI
MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI
MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI
MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI

Manavgat, Antalya, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 10:33 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor 10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 09:59 Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak 09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak Evinin bahçesinde ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam 09:47 Evinin bahçesinde ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri paralı 09:18 Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri paralı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı 08:46 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı 07:36 Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı         
10:35
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti         
10:17
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü         
08:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement