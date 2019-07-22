Manavgat'ta kaza 3 yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre, Manavgat istikametinden Alanya
istikametine seyir halinde olan Hüseyin Süzen'in hakimiyetindeki 07 AEA 623 plakalı otomobil, Şadi Topal'ın kullandığı 07 JA 672 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle her iki araçta, trafik tabelasını da altına aldıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Topal
, Fatma Akbaş ve İsmihan Sarı yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı