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Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi - Son Dakika

Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi

02.08.2021 12:03

Manavgat'ta günlerdir söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle halkının sabrı taştı. Otellere yakın bölgede yeniden yangın başlamasının ardından sabotaj iddiasına karşı eline silahını alan vatandaşlar, ormanın içinde nöbet tutmaya başladı.

Türkiye'ye günlerden bu yana kabusu yaşatan orman yangınları devam ediyor. Yangından büyük oranda etkilenen ilçeler arasında yer alan Manavgat'ta da alevler kontrol edilmeye çalışılıyor. Ancak Manavgat'ın oteller bölgesinde yeniden yangın çıktığı haberi, halkın sabrını taşırdı. Sabotaj iddiasına karşı eline silahı alan vatandaşlar, ormanın içinde nöbet tutmaya başladı.

OTELLERE YAKIN ORMANLIK ALANDA YANGIN

5 gündür etkili olan orman yangını bu kez Gündoğdu Mahallesi'nde sahile ve otellere yakın ormanlık alanda çıktı. Mahalle arasında 'Kara belen' olarak bilinen dağlık alandan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda 110 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına havanın kararması nedeni ile karadan müdahale etti.

Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu

ELİNE SİLAHI ALAN ORMANA KOŞTU

Ekiplere yardımcı olmak isteyen mahalle halkı ise adeta seferber oldu. Vatandaşlar traktörlerinin arkasına taktıkları su deposu ile yangın alanına koştu. Bazı vatandaşlar ise yangında sabotaj iddiası üzerine mahalle girişinde bekleyerek resmi araçların haricinde sivil araçların geçişine izin vermedi. Vatandaşlar ellerine aldıkları silahları ile mahalle içerisinde nöbet tutmaya başladı.

Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu

"KİM GİRERSE DURMAK ZORUNDA"

Elinde silah ile orman içerisinde nöbet tutan Esat Yardan, "İhanete uğruyoruz. Milletin ormanını yakıyorlar. Devlete hayrı olmayanlar milleti bu hale getiriyor. Yabancı plakalı araçları buradan öte salmıyoruz. Nöbet tutuyoruz. Şuan yangın söndü. Ama sabaha kadar bekleyeceğiz. Korktuk. Beklemek zorundayız. Kim girerse durmak zorunda. Diyelim ki durmadı başına gelecekleri düşünsün" dedi.

Yangın 110 ekiplerinin karadan arazözler ile yapmış olduğu müdahale sonucunda söndürüldü. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor.

Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu
Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi
Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi
Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi
Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi

Orman Yangınları, Manavgat, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta korkunç gece! Otel bölgesinde tekrar başlayan yangın silahını alan vatandaşı ormana sürükledi - Son Dakika


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