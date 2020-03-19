Manavgat'ta korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta korkutan yangın - Son Dakika

Manavgat'ta korkutan yangın

11 dakika önce

Manavgat'ta korkutan yangın Yerleşim yerlerinin ortasında bulunan arazide çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çam ağaçlarının da bulunduğu boş arazide çıkan yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Manavgat'ta korkutan yangın

Yerleşim yerlerinin ortasında bulunan arazide çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı


ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çam ağaçlarının da bulunduğu boş arazide çıkan yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar park halindeki araçları iterek bölgeden uzaklaştırdı. Yangının, ağaçlar arasında madde kullandığı belirtilen gençler tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Yangın, Sarılar Mahallesi 1034 sokakta yerleşim yerlerinin ortasında bulunan ve üzerinde çam ağaçlarının da bulunduğu boş arazide başladı. Alevleri gören vatandaşlardın ihbarı üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Paniğe sebep olan yangın çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın başlamadan kısa bir süre önce bazı gençlerin koşarak uzaklaştığını belirten mahalle sakinleri, "14-15 yaşlarında birçoğu öğrenci gençler sık sık buraya gelip uzun süre orman içerisinde kalıyor. Burada alkol ve diğer maddeleri aldıklarını tahmin ediyoruz. Bugün gençlerin koşarak uzaklaşmalarının hemen ardından yangın başladı" şeklinde konuştular.

Diğer taraftan, gençlerin girip çıktığı bölgede ağaçlar arasında koltukların olduğu ve yangında tamamen yandığı gözlendi.

Manavgat'ta korkutan yangın

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı         
10:02
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın         
17:52
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu         
17:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir         
16:49
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor         
16:23
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 14:17:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]