Manavgat'ta korona virüsü turistler de önemsemiyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerini geçiren turistler, alışveriş için ilçe merkezine gelişlerinde minibüste taktıkları maskelerini, indikleri anda çıkarıp yollarına devam ediyorlar. Manavgat caddelerinde maske takmayanların sayısının, takanlardan daha fazla olduğu, bazı vatandaşların kamu kurumu ve bankalara girerken taktıkları maskeyi işlerinin bitiminde çıkardıkları görüldü.

Türkiye genelinde pozitif vaka ve bu kişilerle temas edenlerin sayısı hızla artarken, Manavgat'a tatil için dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistler de kurallara uymuyor.

Manavgat caddelerinde çok sayıda vatandaşın da temizlik, maske ve mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, bu durum duyarlı vatandaşları endişelendiriyor. Birçok vatandaş, cebinde taşıdığı maskeyi kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalara girerken kullanırken, işi bitip dışarı çıktığı an yeniden cebine koyuyor.

Minibüsten inince maskeyi takmıyorlar

Manavgat'ta tatil yapan turistler, tatil yaptıkları otelden Manavgat'a gelişlerinde minibüse binebilmek için maske takarken, iner inmez maskeyi çıkarıp koluna takıyor. Perşembe pazarında ve Manavgat caddelerinde gezen turistlerin büyük bölümünün maske takmamış olmaları dikkatlerden kaçmıyor. - ANTALYA