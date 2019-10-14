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Manavgat'ta kumar operasyonu

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynamak için yer temin ettiği ileri sürülen şüpheli ile kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynamak için yer temin ettiği ileri sürülen şüpheli ile kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat genelinde yasa dışı bahis uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, masa üzerinde bulunan 120 lira ile 2 deste iskambil kağıdına el koydu.

Ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişi hakkında "5326 sayılı kabahatler kanunu" gereğince idari para cezası yazdı. Kahvehanenin işletmecisi hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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