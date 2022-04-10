Manavgat'ta kütüphane seferberliği - Son Dakika
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Manavgat'ta kütüphane seferberliği

10.04.2022 13:23
Manavgat'ta kütüphane seferberliği

Manavgat ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında yangından zarar gören bölgedeki okullara kütüphane kuruldu.

Manavgat ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında yangından zarar gören bölgedeki okullara kütüphane kuruldu.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal öncülüğünde, Manavgat Milli Egemenlik İlkokuluna alınan kitaplar teslim edildi.

Daha sonra Gebece Mahallesi'ndeki İlköğretim Okuluna giderek, alınan kitapları okul kütüphanesine yerleştirilmesine katkı sunan Çokal, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen Mobil Göz Tarama aracıyla öğrenci ve ailelerine göz taraması yaptı.

Çokal, yaptığı açıklamada, bölgenin büyük bir felaket geçirdiğini, devletin ve halkın el ele vererek hızlı bir şekilde yaraları sardığını vurguladı.

Bu süreçte hem öğrencilere moral olması hem de Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesine destek olmak için bir araya geldiklerini aktaran Çokal, "Başta Milli Eğitim Bakanlığımızın önerdiği okuma listeleri olmak üzere, öğrencilerimizin faydalanması için aldığımız kitapları okul kütüphanelerimize ulaştırdık. Projesi kapsamında Bakanlığımız kütüphanesiz okul bırakmayacak, biz de geleceğimizin bu kütüphanelerden yükseleceğinin bilinciyle kütüphanelerimizi hep birlikte geliştirmeye, genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta kütüphane seferberliği - Son Dakika


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