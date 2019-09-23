Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

45 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim birimlerine yakın bir bölgede makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim birimlerine yakın bir bölgede makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına bir kilometre mesafede bulunan makilik alanda çıkan yangında 0.2 hektar alan zarar gördü.


Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracının yanı sıra orman işçileri, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Karaöz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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