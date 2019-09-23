Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim birimlerine yakın bir bölgede makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.



Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına bir kilometre mesafede bulunan makilik alanda çıkan yangında 0.2 hektar alan zarar gördü.



Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracının yanı sıra orman işçileri, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı. - ANTALYA