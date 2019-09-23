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Manavgat'ta makilik yangını

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı makilik alanda çıkan yangın nedeniyle 3 dönüm alan zarar gördü.

Manavgat'ta makilik yangını, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı makilik alanda çıkan yangın nedeniyle 3 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Karaöz Mahallesi'nde makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arozöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracının yanı sıra orman işçileri, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Yerleşim alanlarına bir kilometre mesafede bulunan makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Öte yandan, Side Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın ise Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

Manavgat, Antalya, Karaöz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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