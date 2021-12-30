MARKET RAFINDA SAHTE BANDROLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir markete gerçekleştirdiği operasyonda satışa sunulmuş sahte bandrollü 260 şişede 236 litre rakı ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi sahte içki ve alkolle mücadele kapsamında denetim yapıldı. İncelemelerde Sarılar mahallesinde işletmeciliğini T.U.'nun yaptığı bir markette satışa sunulmuş sahte bandrollü alkollü ürün olduğu bilgisi ekipler operasyon düzenledi.

Markete yapılan operasyonda 1 litrelik şişede 176 şişe rakı, 0,7 litrelik şişede 84 şişe olmak üzere toplam 260 şişede 236 litre sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Market işletmecisi T.U. hakkında adli işlem yapıldı.