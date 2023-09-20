Manavgat'ta Markette Kadın Kasiyere Cinsel Taciz - Son Dakika

Manavgat'ta Markette Kadın Kasiyere Cinsel Taciz

Manavgat\'ta Markette Kadın Kasiyere Cinsel Taciz
Son Güncelleme: 20.09.2023 13:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete giren bir erkek, içkili olduğunu iddia ederek kadın kasiyere cinsel organını gösterdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıması üzerine şüpheli T.D. polis tarafından yakalandı. İfadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen T.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde girdiği markette kadın kasiyere, cinsel organını gösterdiği öne sürülen T.D., polis tarafından yakalandı. Yaşananlar kameraya yansırken, içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen T.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ta 20 Ağustos'ta markete giren erkek, dolaptan içecek aldıktan sonra fermuarı açık, cinsel organı dışarıda kadın çalışanın bulunduğu kasaya yöneldi. Durumu fark eden kadın kasiyer, müşterinin parayı ödeyip ayrılmasının ardından polise şikayette bulundu. Gelen polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelinin T.D. olduğu tespit edildi. Yakalanıp, gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde içkili olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden T.D. nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Manavgat, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Markette Kadın Kasiyere Cinsel Taciz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta Markette Kadın Kasiyere Cinsel Taciz - Son Dakika
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