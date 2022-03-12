MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

12.03.2022 10:28

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat'ta Hatipler mahallesi D-400 karayolundaki bir mobilya fabrikasında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ikaz sistemi tarafından uyarılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangın itfaiye ekiplerinin tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen fabrika sahibi Mehmet Akif Gök'e sağlık ekipleri müdahale edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangının, toz emme makinasının bulunduğu yerden başladığı ve boya ile kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramadan söndürüldüğü kaydedildi. Yangın ikaz sistemi tarafından kendilerine gelen telefon ile yangından haberdar olduklarını anlatan fabrika sahibi Mehmet Akif Gök'ün abisi Ahmet Ali Gök, "Yeni ayrılmıştım işten. Eve gittim, aradan yarım saat geçti, babam aradı. Gelirken Çakalderesi mevkiinden baktım dumanlar yükseliyor. Ciddi bir yangın ama sadece toz emme bölümünde çıktığı için alevi fazla gösteriyordu" dedi.

Yangında kimsenin zarar görmediğini belirten Gök, "Yangın boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu tarafa geçmedi. Zarar 250, 300 bin lira civarında. Önemli olan can kaybı yok" diye konuştu.

Gök, fabrikanın yangına karşı sigortalı olmadığını belirtti.

MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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