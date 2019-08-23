Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:18 Kaynak: AA
Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gökhan Sarıoğlu'nun kullandığı 07 LNY 84 plakalı motosiklet, Ilıca Mahallesi Kumköy Sahil Caddesi'nde, Alman turist Simone Ingrıd Fischbach yönetimindeki 07 MA 1302 plakalı ticari araçla çarptı. Kazada yaralanan sürücüler, özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır alan Sarıoğlu, Alanya'ya sevk edildi.
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