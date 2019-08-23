Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı

Gökhan Sarıoğlu'nun kullandığı 07 LNY 84 plakalı motosiklet, Ilıca Mahallesi Kumköy Sahil Caddesi'nde, Alman turist Simone Ingrıd Fischbach yönetimindeki 07 MA 1302 plakalı ticari araçla çarptı. Kazada yaralanan sürücüler, özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır alan Sarıoğlu, Alanya 'ya sevk edildi.

Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor