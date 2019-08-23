Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
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Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet ile hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gökhan Sarıoğlu'nun kullandığı 07 LNY 84 plakalı motosiklet, Ilıca Mahallesi Kumköy Sahil Caddesi'nde, Alman turist Simone Ingrıd Fischbach yönetimindeki 07 MA 1302 plakalı ticari araçla çarptı. Kazada yaralanan sürücüler, özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır alan Sarıoğlu, Alanya'ya sevk edildi.

Manavgat, turist, Kumköy, Ilıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:18 Kaynak: AA
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