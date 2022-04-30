Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

30.04.2022 15:15
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsizlik ve eksik belgelerden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki 07 AAN 086 plakalı kamyonet ile okullar bölgesi istikametine seyir halindeki Murat G. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Sürüklenen motosikletin sürücüsü Murat G. ve yolcu Ufuk E. çarpmanın şiddetiyle savruldu. Kask takmadıkları iddia edilen sürücü ve yolcu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, kamyonetin kontrolsüz kavşağa gelince durduğu, hızla gelen motosikletin duramayarak çarptığı görüldü. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Motosiklet sürücüsüne ceza yağdı"

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, plakasız motosiklet kullanmaktan 3 bin 091, kask takmamaktan 196 TL, sigortasız motosiklet kullanmaktan 196 TL olmak üzere toplamda 7 bin 157, motosiklet sahibine ise 3 bin 874 TL olmak üzere toplam 10 bin 831 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Antalya'da moto kuryeler bayram öncesi denetlendi Antalya'da moto kuryeler bayram öncesi denetlendi YANGININ İZİNİ SİLMEYE ÇALIŞAN ÇİFTÇİNİN 'ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE 3 KAT FİYAT' TEPKİSİ YANGININ İZİNİ SİLMEYE ÇALIŞAN ÇİFTÇİNİN 'ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE 3 KAT FİYAT' TEPKİSİ

Motosiklet, Kamyonet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement