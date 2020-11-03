Manavgat'ta motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Manavgat'ta motosiklet kazası: 2 yaralı
03.11.2020 15:12
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuna Tamer'in kullandığı 07 AIG 066 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi'nde Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Tevfik Göl'ün kullandığı 07 AHR 275 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Tuna Tamer ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Sarıçiçek yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı