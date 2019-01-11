Manavgat'ta Motosiklet Trafik Uyarı Levhasına Çarptı
2 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan uyarı levhasına çarptı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde motosiklet, üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan uyarı levhasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya
istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ömer D.'nin kullandığı 07 LPA 73 plakalı motosiklet, Alanya-Antalya D-400 Karayolu
Manavgat Side
Total kavşağı yakınlarında üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan trafik uyarı levhasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ömer D. ambulansla sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş Kampına Ziyaret
Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim