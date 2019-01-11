Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Motosiklet Trafik Uyarı Levhasına Çarptı

Manavgat'ta Motosiklet Trafik Uyarı Levhasına Çarptı

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan uyarı levhasına çarptı.

Manavgat'ta Motosiklet Trafik Uyarı Levhasına Çarptı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan uyarı levhasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ömer D.'nin kullandığı 07 LPA 73 plakalı motosiklet, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Side Total kavşağı yakınlarında üst geçit çalışması nedeniyle yola konulan trafik uyarı levhasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ömer D. ambulansla sevk edildiği özel bir hastanede tedavi altına alındı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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