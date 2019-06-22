Manavgat'ta motosiklet yaya geçidinde turiste çarptı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen kadın turist motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde, yaya geçidinden geçen kadın turist
motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Antalya Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden eşiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan Polonya
uyruklu Daria Tselishceva'ya, Mehmet Z. E.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Yaralanan turist, trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından bir sandalyeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Hamile olduğu belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
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