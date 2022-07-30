Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı

30.07.2022 14:51
Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı

Manavgat'ta ölümlü trafik kazası olarak ihbar edilen ancak araştırmada cinayet olduğu belirlenen olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ta ölümlü trafik kazası olarak ihbar edilen ancak araştırmada cinayet olduğu belirlenen olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sarılar Mahallesi'nde dere yatağına düşen 07 JK 019 plakalı araçta Hüseyin Serdar Şahin ölü bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede, olayın trafik kazası olmadığını ve Şahin'in kaza öncesinde öldürüldüğünü tespit etti. Cinayet şüphesi ile araştırmayı daha da genişleten ekipler, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.B'ye ulaştı.

Z.B'nin ifadesinde birlikte yaşadığı Alparslan Ç. ile Şahin arasında husumet bulunduğunu beyan etmesi üzerine ekipler, Alparslan Ç'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki ifadesinde Hüseyin Serdar Şahin'i, Z.B ile birlikte olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı 'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (2) 'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (2)
Kaynak: AA

Serdar Şahin, Manavgat, Sarılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:13 Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü
14:03 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan skandal Putin tezahüratı için açıklama geldi: Ukrayna bizden özür dilemeli
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:37 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:51:40. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazası süsü verilen cinayetle ilgili 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement