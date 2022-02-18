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Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika

Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı

18.02.2022 16:09

Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Çamlığını yakarken suçüstü yakalanan şüpheli,"kasten orman yakma" suçundan 15 yıl hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.

Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Sorgun Çamlığını yakarken suçüstü yakalanan şüpheli,"kasten orman yakma" suçundan 15 yıl hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen karar duruşmasında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü vekili Selma Enhoş ve Sanık zorunlu müdafii Zehra Sadık, salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Semih Kuloğlu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Segbis aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede esas hakkındaki mütalaya karşı beyan ve son savunmaları sorulan sanık zorunlu müdafi Zehra Sadık, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaya karşı beyan ve son savunması sorulan Semih Kuloğlu ise beraatini ve tahliyesini talep ederken, son söz olarak bir diyeceği olmadığını sözlerine ekledi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme; sanık Semih Kuloğlu'nun üzerine atılı "kasten orman yakma" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 6831 sayılı Orman Kanununun 110/4 maddesi uyarınca 12 yıl hapis ve 1000 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca aynı suçu birkaç kez daha işlemiş olması nedeniyle 15 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

"Ormancılar suçüstü yakalamıştı"

18 Eylül 2021 tarihinde Sorgun Çamlığında dumanlar yükselmesi üzerine harekete geçen ekipler, yanan bölgeyi söndürmeye çalışırken 2 ayrı bölgede daha yangın çıkmış, 4. bölgede elinde çakmakla ormanı yakmaya çalışan Semih Kuloğlu, orman görevlileri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı

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Türk Lirası, Para Cezası, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliye rekor ceza: 15 yıl hapis, 25 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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